Gebze'de tır köprüye sıkıştı, sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 karayolunda kasası açılan tır köprüye sıkıştı. Sürücü yaralanırken tırın kasası köprüye dik şekilde takılı kaldı.

Kaza, Gebze ilçesi D100 Karayolu İstanbul İstikameti Gebze Center AVM köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 YK 203 plakalı Mercedes marka tır kasasının açılmasıyla köprüye sıkıştı. Sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Tırın kasası köprüye dik şekilde takılı kalırken kaza sebebiyle trafik aksadı. Kasanın ve tırın yoldan çekilmesiyle trafik akışı tekrardan normal seyrine döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ