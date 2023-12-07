Haberler ›› Güncel ›› Gebze'de Tır ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 3 Yaralı

Gebze'de Tır ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 3 Yaralı

7 Aralık 2023 11:15 Son Güncelleme: 11:16 Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saç rulo yüklü tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansta ayakta tedavi edildi.