Gebze'de Tır ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi 1968 Sokak'ta ilerleyen S.S'nin kullandığı 41 P 5029 plakalı servis minibüsü, araç muayene istasyonundan yola çıkan O.A. idaresindeki 41 ART 678 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların sürücüleri, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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