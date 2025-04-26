Gebze'de Tır Devrildi, D-100 Karayolu'nda Trafik Aksadı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki D-100 kara yolunda devrilen tır, ulaşımda aksamalara neden oldu. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Tır sürücüsü ayakta tedavi edilirken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kara yolunun Barış Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde M.E. idaresindeki 44 PP 744 plakalı izolasyon malzemesi yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada tır sürücüsü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle araç yoğunluğu oluşan kara yolunun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel