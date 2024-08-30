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Gebze'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1954'üncü sokakta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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