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Gebze'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangın sonucunda evde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Mevlana Mahallesi 881. Sokak'ta tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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