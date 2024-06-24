Gebze'de taşlama makinesiyle ağaç keserken yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, taşlama makinesiyle ağaç kesmeye çalışırken bacağından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taşlama makinesiyle ağacı kesmeye çalışırken bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki ağacı kesmeye çalışan H.T. (59), kesici başlık takılmış taşlama makinesinin kontrolünü kaybedince bacağından yaralandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından evinin bahçesinden sedyeyle ambulans taşınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.