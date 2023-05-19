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Gebze'de Tartıştığı Şahıs Tarafından Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Gebze'de Tartıştığı Şahıs Tarafından Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Selim Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle M.K. isimli kişi tabanca ile bacağından vuruldu. M.K.'ye ateş eden şüpheli ve beraberindekiler olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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