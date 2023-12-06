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Gebze'de tartışma sonucu bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı

6 Aralık 2023 16:18 Son Güncelleme: 16:20 Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir parkta çıkan tartışmada, bir zanlı tarafından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.