Üye Girişi
Haberler
Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu: 93 Adet Eser Ele Geçirildi

Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu: 93 Adet Eser Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 adet tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 adet tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 5 adet obje olmak üzere toplam 93 adet tarihi eser ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title