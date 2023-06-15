Gebze'de tarihi eser operasyonu: 361 sikke ve Tevrat ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı ile 361 sikke ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı ile 361 sikke ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İlçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 361 sikke ile deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.