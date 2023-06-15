Gebze'de tarihi eser operasyonu: 361 sikke ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde, deri üzerine yazılmış Tevrat ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 361 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde, deri üzerine yazılmış Tevrat ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 361 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada, deri üzerine yazılmış Tevrat ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 361 sikke ile deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı bulundu. Ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.