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Gebze'de tarihi eser operasyonu: 264 sikke ve 1 yüzük ele geçirildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 264 sikke ve 1 yüzük ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 615 lira, 10 bin 120 avro ve 450 frank da ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 264 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerinde tarihi olduğu değerlendirilen 264 sikke, 1 yüzük ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 615 lira, 10 bin 120 avro ve 450 frank ele geçirildi.

Tarihi parçalara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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