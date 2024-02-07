Gebze'de tarihi eser operasyonu: 264 sikke ve 1 yüzük ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 264 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerinde tarihi olduğu değerlendirilen 264 sikke, 1 yüzük ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 615 lira, 10 bin 120 avro ve 450 frank ele geçirildi.

Tarihi parçalara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.