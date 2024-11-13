Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu: 105 Adet Ele Geçirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yapılan aramalarda 105 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde bir şüpheliye yönelik üst araması yaptı. Aramada, 56 adet sikke, 21 adet yüzük, 18 adet obje, 9 adet ok ucu ve bir adet mühür olmak üzere toplam 105 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.