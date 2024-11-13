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Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu: 105 Adet Ele Geçirildi

Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu: 105 Adet Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinde yapılan aramada 105 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yapılan aramalarda 105 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde bir şüpheliye yönelik üst araması yaptı. Aramada, 56 adet sikke, 21 adet yüzük, 18 adet obje, 9 adet ok ucu ve bir adet mühür olmak üzere toplam 105 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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