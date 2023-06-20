Gebze'de tarihi eser operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilde tarihi eser taşındığı ihbarıyla çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 sikke, 1 mühür ve 6 obje olmak üzere toplam 28 tarihi eser ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından tarihi eserlere el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.