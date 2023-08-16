Gebze'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Sikke Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ihbar üzerine Gebze'de operasyon yaptı. Yapılan aramada eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 56 adet sikke ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ