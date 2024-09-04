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Gebze'de Taksiden Ateş Açıldı: Bir Kişi Yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, kaldırımda yürürken taksiden tabancayla ateş açılması sonucu bacağından yaralandı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Ferdi E. (24), kaldırımda yürürken taksiden tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeye yakın bir akaryakıt istasyonundan geldiği değerlendirilen ve plakası öğrenilemeyen taksiden, kaldırımda yürüyen Ferdi E.'ye tabancayla 4 el ateş edildi. Ferdi E. bacağına isabet eden mermiyle yaralanırken, saldırgan ise taksiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferdi E., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, açılan ateşin taksideki yolcudan mı yoksa sürücü tarafından mı açıldığını tespit etmek ve kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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