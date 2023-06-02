Gebze'de Tabancayla Ateş Eden Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdükleri İddiasıyla 3 Kişi Tutuklandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Ali Önsal'ı tabancayla ateş ettiği iddia edilen kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kendilerine tabancayla ateş eden Ali Önsal'ı (45) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.
Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Gebze Ulus Mahallesi 2142/1 Sokakta meydana geldi. Aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Ali Önsal ile M.A.D., A.D. ve M.A.Ö., sokakta karşılaştı. Önsal ile 3 kişi arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Ali Önsal, belinden çıkardığı tabancayla kardeş olan M.A.D., A.D. ve yanlarındaki arkadaşı M.A.Ö.'ye ateş açtı.KİMSEYE MERMİ İSABET ETMEDİMermilerin isabet etmediği 3 kişiden biri, elindeki bıçağı Ali Önsal'ın vücuduna birkaç kez saplayarak ağır şekilde yaraladı. M.A.D., A.D. ve M.A.Ö., kanlar içerisinde yatan Ali Önsal'ı otomobille hastaneye götürmek için yola çıktı. 3 şüpheli bu sırada durumu, polise de haber verdi. Ali Önsal, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, Ali Önsal'a kiraya verdikleri iş makinesinin parasını alamadıklarını ve bu yüzden aralarında tartışma çıktığını söyledikleri öğrenildi.TOPRAĞA VERİLDİ, ÜÇÜ DE TUTUKLANDI
Ali Önsal'ın cenazesi dün Çayırova Cemevi'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaya karışan M.A.D., A.D. isimli 2 kardeş ile arkadaşları M.A.Ö., bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.