Gebze'de Tabancayla Ateş Eden Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdükleri İddiasıyla 3 Kişi Tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kendilerine tabancayla ateş eden Ali Önsal'ı (45) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Gebze Ulus Mahallesi 2142/1 Sokakta meydana geldi. Aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Ali Önsal ile M.A.D., A.D. ve M.A.Ö., sokakta karşılaştı. Önsal ile 3 kişi arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Ali Önsal, belinden çıkardığı tabancayla kardeş olan M.A.D., A.D. ve yanlarındaki arkadaşı M.A.Ö.'ye ateş açtı.

Ali Önsal'ın cenazesi dün Çayırova Cemevi'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaya karışan M.A.D., A.D. isimli 2 kardeş ile arkadaşları M.A.Ö., bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.