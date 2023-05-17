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Gebze'de su dolan alt geçitte mahsur kalan kamyon sürücüsü kurtarıldı

Gebze'de su dolan alt geçitte mahsur kalan kamyon sürücüsü kurtarıldı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde suyla dolan alt geçitte mahsur kalan kamyon sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Sürücü dalgıç yardımıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde suyla dolan alt geçitte mahsur kalan kamyon sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Barış Mahallesi D-100 kara yolu güney yan yolda kapalı ve kullanılmayan alt geçide giren 07 UM 877 plakalı kamyonun sürücüsü C.E. mahsur kaldı.

Yağmur sonucu suyla dolan geçitten çıkamayan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye personeli, dalgıç yardımıyla sürücüyü kurtardı.

Kamyonun çekici yardımıyla alt geçitten çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli İtfaiye Gebze Güncel Haberler

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