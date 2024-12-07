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Gebze'de Sobadan Sızan Gaz 5 Kişiyi Hastanelik Etti

Gebze'de Sobadan Sızan Gaz 5 Kişiyi Hastanelik Etti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 5 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Barış Mahallesi Hayri Macar Caddesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aynı aileden Behiye A, Meyda A, Nermin A. ve Narin A. ile akrabaları Melek El H'nin sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan aile bireylerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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