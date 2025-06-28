Gebze'de Skuter Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Gebze'de Skuter Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde skuter kullanırken dengesini kaybeden 12 yaşındaki Yiğit Efe G. düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde skuterden düşen çocuk ağır yaralandı.

Gebze Mimarsinan Mahallesi 17. Sokak'ta rampa aşağı skuter sürerken dengesini kaybeden Yiğit Efe G. (12) düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yiğit Efe G. Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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