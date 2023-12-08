Gebze'de silahlı saldırıya tutuklama
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ö'nün (43) evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin E.A, Y.E. ve H.İ.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, kasten yaralama, mala zarar verme, evden hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve Y.E, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı, adli kontrol kararıyla salıverildi.
Olay
Adem Yavuz Mahallesi 2304 Sokak'ta oturan D.Ö, 5 Aralık'ta yoldan geçen plakasız araçtan tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. Şüpheliler kaçarken, D.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.