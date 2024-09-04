Gebze'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Arapçeşme Mahallesi'nde yürüyen Ferdi E., yoldan geçen bir taksiden açılan ateş sonucu yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Ferdi E. (24) Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yürüdüğü sırada yoldan geçen taksiden açılan ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.