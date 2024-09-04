Üye Girişi
Haberler

Gebze'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Arapçeşme Mahallesi'nde yürüyen Ferdi E., yoldan geçen bir taksiden açılan ateş sonucu yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Ferdi E. (24) Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yürüdüğü sırada yoldan geçen taksiden açılan ateş sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

kocaeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek?
title