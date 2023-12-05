Gebze'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişi evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu ise henüz bilinmiyor. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişi evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Adem Yavuz Mahallesi 2304 Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan D.Ö'ye (43), yoldan geçen plakasız bir araçtan ateş edildi.
Göğsünden yaralanan D.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.