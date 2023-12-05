Haberler ›› Güncel ›› Gebze'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Gebze'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

5 Aralık 2023 19:35 Son Güncelleme: 19:36 Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişi evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu ise henüz bilinmiyor. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.