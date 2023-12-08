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Gebze'de silahlı saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ailesiyle birlikte evinin bahçesinde çay içen Dündar Dursun Özkan'ı tabancayla ateş ederek yaralayan 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ailesiyle birlikte evinin bahçesinde çay içen Dündar Dursun Özkan'ı (43), tabancayla ateş ederek yaralayan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, geçen salı akşamı Adem Yavuz Mahallesi 2304 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde ailesiyle birlikte çay içen Dündar Dursun Özkan'a husumetlileri tarafından otomobilin içerisinden tabancayla ateş açıldı. Husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Dündar Dursun Özkan sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheliler olay yerine geldikleri otomobille kaçarken, yaralanan Özkan ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Özkan, tedavisi sonrası taburcu oldu.

YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışma kapsamında; olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. E.A., Y.E. ve H.İ.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve Y.E. tutuklanırken, H.İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada şüphelilerden E.A.'nın 'uyuşturucu kullanma', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'evden hırsızlık' ve 'güveni kötüye kullanma', Y.E.'nin ise 'uyuşturucu kullanma', 'mala zarar verme', 'evden hırsızlık' ve 'görevi yaptırmamak için direnme', H.İ.E.'nin de 'uyuşturucu kullanma', 'taksirle yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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