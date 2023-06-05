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Gebze'de silahlı kavga: 5 yaralı

Gebze'de silahlı kavga: 5 yaralı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüphelileri arıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Güzeller Mahallesi 1984 Sokak'taki tır parkında aralarında daha önce husumet bulunan kalabalık iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Ç, Burak Y, Bedirhan G, Taner D. ile Umut Can Y. pompalı tüfek ve tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bedirhan G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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