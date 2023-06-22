Gebze'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca ile pompalı tüfek bulan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Adem Yavuz Mahallesi Şehit Pilot Yarbay Gökhan Ertan Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca ile pompalı tüfek bulan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.