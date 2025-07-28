Gebze'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Gebze'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağ şeritte duran hafif ticari araca çarpan servis minibüsü, ardından başka bir araca ve bariyerlere çarparak durdu. Kazada 2 sürücü yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sağ şeritte duran hafif ticari araca, servis minibüsü çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tatlıkuyu Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tarık D. (24) idaresindeki 41 P 3048 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre sağ şeritte duran Betül A. (19) idaresindeki 34 KY 1140 plakalı hafif ticari araca çarptı. Servis minibüsü ardından 34 NKR 937 plakalı otomobile ve bariyerlere çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Betül A. ile Tarık D. ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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