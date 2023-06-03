Gebze'de Servis Midibüsü TIR'a Çarptı: 13 Yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde iki gün önce işçi servis midibüsünün TIR'a çarpıp devrildiği, 3'ü ağır 13 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Midibüsün TIR'a çarparak devrildiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaza, iki gün önce saat 07.00 sıralarında D-100 kara yolunun Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden İsmail T. yönetimindeki 41 P 3740 plakalı işçi servis midibüsü, aynı yöne giden Yusuf Y. yönetimindeki 41 ZB 579 plakalı TIR'a çarparak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsünün de aralarında olduğu 3'ü ağır, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu oldu, 3 ağır yaralının tedavisi sürüyor.