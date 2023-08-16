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Gebze'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle M.T. bacağından yaralandı. Yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.E.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi'ndeki bir restoranda çalışan Y.E.K. ile M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle M.T. bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.E.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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