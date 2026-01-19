Haberler

Gebze'de restorana düzenen silahlı saldırının 2 şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırının şüphelileri S.B. ve T.Y. tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde araçtan bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan S.B. ve T.Y., tutuklandı.

Olay, 15 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki bir araçtan restorana tabancayla ateş açtı. Salıdırı sonucu restorandaki M.C.P. ile M.C.A., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri polisinin bölgedeki incelemesinde yaklaşık 20 boş kovan bulundu. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.B. ve T.Y.'yi saldırı olayının şüphelileri olarak gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 2 sşüpheyi, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan, S.B. ve T.Y., tutuklandı.

Haber: Erol POLAT/ GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

