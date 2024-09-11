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Gebze'de Rastgele Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rastgele açılan ateş sonucu bacağına mermi isabet eden bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rastgele açılan ateş sonucu bacağına mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, motosiklet üzerinden silahla ateş açıldı.

Bu sırada bölgede bulunan ve işten çıkarak evine doğru giden bir kişinin baldırına mermi isabet etmesi üzerine sağlık ekipleri ve polise haber verildi.

İlk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı, tedavi altına alındı.

Polis silahla ateş ettikten sonra hızla bölgeden uzaklaşan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Olaylar kocaeli 3-sayfa Güncel Polis Gebze

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