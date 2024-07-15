Üye Girişi
Haberler

Gebze'de Polis Memuruna Saldırı: Yaralılar Var

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, evinde ailesiyle kavga ederek polis memurunu yüzünden yaraladı. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, evinde ailesi ile kavga etti. Saldırgan, ihbar üzerine adrese eve gelen polis memurunu tornavida ile yüzünden yaraladı. Saldırgan, özel harekat polisleri tarafından gözaltına alınırken, yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğleden sonra Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1757'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Binanın 1'inci katında yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kişi, ailesiyle kavga etti. Tartışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Saldırgan, binaya girerek olayı kontrol etmek için dairenin kapısına giden polis ekibine tornavida ile saldırdı. Saldırıda bir polis memuru yüzünden yaralandı. Saldırgan kendisini eve kapatırken, olay yerindeki polis ekibinin durumu bildirmesi üzerine adrese özel harekat polisleri sevk edildi. Yüzünden yaralanan polis memuru, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın dışarı çıkmasına yönelik yaklaşık 2 saat süren müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından özel harekat polisleri şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Eve giren özel harekat polisleri, saldırgan şahsın kendisini de yaraladığını belirledi. Evden çıkarılan saldırgan, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Kavga Gebze Olay Güvenlik Hastane Soruşturma Gözaltı Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

 İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title