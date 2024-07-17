Gebze'de polis memuruna saldırı: Saldırgan yakalandı, polis taburcu oldu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ihbarla gittiği evde H.G. tarafından tornavidalı saldırıya uğrayan polis memuru S.S.A., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, önceki gün Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1757'nci Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın birinci katında yaşayan H.G., ailesi ile kavga etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ekibi sevk edildi. H.G., kontrol için dairenin kapısına giden polis memuru S.S.A.'ya tornavida ile saldırdı. S.S.A. yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini eve kapattı. Yüzünden yaralanan polis memuru, ambulans ile Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

SALDIRGANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ekipler, kendisini de göğüs kısmından bıçaklayan H.G.'yi düzenledikleri operasyonla yaralı olarak yakaladı. Ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.G. bugün yoğun bakımdan çıkartıldı. Şüphelinin tedavisi sürerken, yüzüne dikiş atılan polis memuru S.S.A. taburcu edildi.

Soruşturma sürüyor.