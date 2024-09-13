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Gebze'de polis ateş açtı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ettiği motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ettiği motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde K.U. (21) idaresindeki plakasız motosikletle polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Motosikletini polisin üzerine sürdüğü iddia edilen K.U, yaşanan kovalamaca sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Motosiklet Güvenlik kocaeli 3-sayfa Güncel trafik Hukuk Polis Polis Gebze

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