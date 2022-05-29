GEBZE DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN - Haberler

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GEBZE DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında 1 işçi yoğun dumandan etkilendi.

Balçık Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında plastik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, plastik malzemelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü dumanlar kaplarken fabrika çalışanları itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, fabrika tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahalede bulunan ve dumandan etkilenen 1 işçiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görütü Dökümü

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-Fabrika alevli görüntüleri

-Söndürme çalışmaları

-Dumandan etkilenen işçi

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli)(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı Kocaeli Yangın Gebze Güncel Haberler

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