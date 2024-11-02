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Gebze'de Pikap ve Otomobil Çarpıştı, 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Gebze'de Pikap ve Otomobil Çarpıştı, 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, pikapla çarpışan otomobildeki 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikapla çarpışan otomobilde bulunan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

İstasyon Mahallesi Eskihisar feribot yolu Köprülü Kavşak'ta E.Ş. idaresindeki 41 AUU 430 plakalı pikap ile A.K. yönetimindeki 34 ERG 196 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Ömer K. (9) yaralandı.

Yaralı çocuk, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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