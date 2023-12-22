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Gebze'de park halindeki tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Ersin B. yönetimindeki 28 ABD 642 plakalı panelvan, İsmail Ş'nin kullandığı park halindeki 14 KG 263 plakalı tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle panelvanda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kocaeli Gebze Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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