Gebze'de park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti kuzey yan yolda H.T. idaresindeki 34 AVA 091 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 EPJ 107 tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü H.T. ve E.Ö. yaralandı.
Araca sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, daha sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.