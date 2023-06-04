Gebze'de park halindeki motosiklet çalındı, şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu. Olayda şüpheli yaralanırken, motosiklet sahibi şikayetçi oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheliyi çevredeki vatandaşlar durdurdu.
Hacıhalil Mahallesi 1201. Sokak'ta Burak M, anahtarı üzerinde olan Ahmet A'ya ait 41 MA 5509 plakalı motosikleti çaldı.
Durumu fark eden 2 kişi motosiklete tekme atarak şüpheliyi durdurmak istedi. Bu sırada motosikletten düşen Burak M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sahibi aracını çalan şüpheliden şikayetçi oldu.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel