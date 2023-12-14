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Gebze'de Park Halindeki Kamyonet Kundaklandı

14 Aralık 2023 11:55 Güncelleme: 11:57 Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir kamyonetin kundaklandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.