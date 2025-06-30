Gebze'de Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depoda hasar meydana gelirken, bir minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren palet fabrikasının açık depolama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Paletler ve park halindeki minibüsün tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında depoda hasar oluştu, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel