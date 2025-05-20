Gebze'de Palet Deposunda Yangın

Gebze'de Palet Deposunda Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet deposu çıkan yangın söndürüldü.

Tavşanlı Mahallesi'ndeki bir palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasar oluşan depoda soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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