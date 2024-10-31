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Gebze'de Palet Deposunda Yangın

Gebze'de Palet Deposunda Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Depodaki ahşap paletlerin yanması sonucu olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, palet deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale başladı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Adem Yavuz Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda çıktı. Depoda bulunan ahşap paletler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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