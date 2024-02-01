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Gebze'de P&G Fabrikası Rehin Alma Olayı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G firmasının fabrika ana binasını basıp, içeridekileri rehin alan kişiyi polisin ikna çalışmaları sürerken, Vali Seddar Yavuz da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öne sürülürken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yüzünü Filistin poşusuyla kapatan, üzerinde bomba düzeneğini andıran düzenek olan kişinin elinde tabanca ile poz verdiği görüldü. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da 'Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm' yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G firmasının fabrika ana binasını basıp, içeridekileri rehin alan kişiyi polisin ikna çalışmaları sürerken, Vali Seddar Yavuz da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öne sürülürken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yüzünü Filistin poşusuyla kapatan, üzerinde bomba düzeneğini andıran düzenek olan kişinin elinde tabanca ile poz verdiği görüldü. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da 'Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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