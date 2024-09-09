Gebze'de otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, taksi ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Kuzey Marmara Muallimköy Kavşağı'nda S.K. yönetimindeki 34 TDT 23 plakalı taksi, S.T. idaresindeki 35 VVM 40 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada taksi sürücüsü S.K. ile araçtaki yolcu yaralandı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.