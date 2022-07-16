Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Arapçeşme Mahallesi'nde 1074 Sokak'tan çıkan C.A. idaresindeki 41 D 5540 plakalı otomobil, Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde seyreden A.A. yönetimindeki 34 BU 1173 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı A.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Esmer Geçal - Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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