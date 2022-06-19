Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde 1124/1 Sokak'tan çıkan S.A. idaresindeki 41 V 0418 plakalı otomobil ile caddede ilerleyen A.C'nin kullandığı 07 LIP 68 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Münir Karaloğlu Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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