Gebze'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde S.K. idaresindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Altun A'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
S.K. idaresindeki 34 GMB 46 plakalı otomobil, Beylikbağı Mahallesi 336. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Altun A'ya (79) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.