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Gebze'de Otomobilin Çarptığı Bisikletli Yaralandı

Gebze'de Otomobilin Çarptığı Bisikletli Yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli savrularak yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.O. idaresindeki 41 AJV 301 plakalı Toyota marka otomobil, M.A. idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan M.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bisikletliyi ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücü Ö.O.'ya yaptığı alkol testi negatif çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Caddesi Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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